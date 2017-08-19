وفاة 4 آلاف مواطن نتيجة السكتة الدماغية سنويا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف الدكتور الاستشاري محمد المخلافي، رئيس الجمعية السعودية للسكتة الدماغية، إن حالات الإصابة بالجلطة أو السكتة الدماغية تحدث بواقع كل 15 دقيقة في المملكة، أي أنها تسجل يومياً ما يقرب من 50-100 حالة إصابة.

وقال المخلافي، إن المملكة بها ما لا يقل عن 20 ألف حالة جلطة دماغية سنوياً، تنتج منها وفاة 4 آلاف شخص، وإصابة 8 آلاف آخرين بمضاعفات الجلطة، أبرزها العجز الحركي أو الوظيفي.

وتابع: ” أما عالميًا فهناك 15 مليون شخص يصابون بالسكتة الدماغية على مستوى العالم، مما ينتج من ذلك 6 ملايين حالة وفاة، و5 ملايين حالة عجز دائم “.

وأوضح أن أعراض السكتة الدماغية، تظهر عندما يعاني المريض من الضعف المفاجئ، ويفقد الإحساس في طرف واحد من جسمه، موضحاً أنه ربما يفقد الإحساس في الناحية اليمنى من الوجه مع الذراع والقدم، بالإضافة لاضطراب الكلام ومشاكل في النظر، وفقدان التوازن، أو وجع الرأس الحاد والمفاجئ.