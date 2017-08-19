10 آلاف معلم في أسبوع التهيئة بتعليم عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير ” جلوي آل كركمان ” الخطة التدريبية الخاصة بأسبوع التهيئة التي تستهدف 10 آلاف معلم.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي عبدالله آل مشدود أن الخطة ستنفذ على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس، وتتضمن عدداً من البرامج من أبرزها تجربة التعليم في كندا، والأسبوع التمهيدي، والمهارات اللازمة للمعلم الجديد والقراءة المتمكنة، وأساليب التقويم، والخطط العلاجية لطلاب التربية الخاصة، والتصميم التعليمي في مناهج الصفوف الأولية.

وأضاف أن هناك برامج سيتم تنفيذها في المدارس من بينها التعلم التعاوني والإدارة الصفية، والتعلم النشط، وخصائص النمو والتعلم بالاستقصاء، لافتاً إلى أن البرامج تهدف في مجملها إلى إثراء خبرات ومهارات المتدربين لاسيما قبل بدء العام الجديد.