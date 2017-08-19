بالفيديو.. شاب يحاول الانتحار بطريقة غريبة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاب يحاول الانتحار بطريقة غريبة
قفز شاب برازيلي طريقة غريبة من الطابق الثالث بأحد المراكز التجارية في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية ، مٌحاولاً الأنتحار .
ولكن شاء القدر أن ينقذه المتسوقون من خلال نقله سريعا لأحد المستشفيات المحلية حيث يرقد هناك حاليا يعاني من إصابات خطيرة وكسور متفرقة في الرقبة والحوض.
https://www.liveleak.com/view?i=694_1502833000
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32416 ] نشر منذ 24 دقيقة
اجل شاء القدر ؟؟؟ .. سبحان الله جل شانه ومشيئته ,,
,,, المفروض يتركونه لا رده الله دامه هو من اختار ,,