 بالفيديو.. شاب يحاول الانتحار بطريقة غريبة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. شاب يحاول الانتحار بطريقة غريبة

بالفيديو.. شاب يحاول الانتحار بطريقة غريبة
نورة الشهري(صدى):

قفز شاب برازيلي طريقة غريبة من الطابق الثالث بأحد المراكز التجارية في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية ، مٌحاولاً الأنتحار .

ولكن شاء القدر أن ينقذه المتسوقون من خلال نقله سريعا لأحد المستشفيات المحلية حيث يرقد هناك حاليا يعاني من إصابات خطيرة وكسور متفرقة في الرقبة والحوض.

https://www.liveleak.com/view?i=694_1502833000


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 32416 ] نشر منذ 24 دقيقة

اجل شاء القدر ؟؟؟ .. سبحان الله جل شانه ومشيئته ,,

,,, المفروض يتركونه لا رده الله دامه هو من اختار ,,

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