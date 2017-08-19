انتحار زوجان لاكتشاف ما يحدث بعد الموت - صحيفة صدى الالكترونية

انتحار زوجان لاكتشاف ما يحدث بعد الموت
أقدم مصري وزوجته الأيرلندية ، على الانتحار غرقاً في حمام سباحة ، رغبة في اكتشاف العالم الآخر ومعرفة ما يحدث بعد الموت .
وتعود الواقعة عندما ورد بلاغاً لشرطة مدينة الغردقة المصرية ، يفيد بالعثور على مصري الجنسية وزوجته الأيرلندية، جثتين هامدتين غارقتين في قاع حمام سباحة بفيلا يمتلكها صديق لهما في الغردقة وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.
وتبين من المعاينة أن المصري وزوجته الأيرلندية مقيدا الأقدام والأذرع، واعتقد رجال الأمن أن شبهة جنائية وراء الحادث، فيما لم يثبت سرقة أي شيء من الفيلا أو وجود آثار لأشخاص آخرين، كما تم رفع البصمات من كافة محتويات الفيلا، وتم التأكد من أنها بصمات القتيلين ولا توجد أي بصمات لآخرين.
وعثرت الأجهزة الأمنية المصرية على فيديو مسجل لهما يعترفان فيه برغبتهما في الانتحار لمعرفة عالم ما بعد الموت وماذا يجري هناك ، وتبين أن الزوج المصري ويدعى بيتر جورج بطرس يبلغ من العمر 43عاما ويعمل مبرمج كمبيوتر وزوجته الأيرلندية جينفر ماري تبلغ من العمر 60 عاما، يرتديان بدل غطس وملفوف حول رقبتهما سلاسل حديدية تستخدم في رفع الأثقال، كما تبين وجود كاميرا تصوير مثبتة على حامل خاص بمنتصف حمام السباحة وبها فيديو كامل لعملية الانتحار.
وكشفت التحقيقات وجود جهاز حاسوب لهما بصالة الشقة يحتوي على فيديو لهما يعترفان فيه بعملية الانتحار ورغبتهما في معرفة ماذا يحدث بعد الموت، كما عثر على رسالة هذا نصها ” عزيزتي هذه آخر ليلة لنا في هذه الدنيا واليوم القادم ستصبحين ملاكا في السماء وروحانا ليستا سعيدتين على الأرض ويستحقان أن يعيشا في حياة أبدية سعيدة “.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 2 ساعتين
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
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[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18271 ] نشر منذ 2 ساعتين
آقول سلم على ابولهب انت واياها🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32416 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه استغفر الله ..
.. اكتشفوا العالم الآخر واحتفظوا بما اكتشفتموه ,,
درة البسامي[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 1 ساعة
( ” وروحانا ليستا سعيدتين على الأرض ويستحقان أن يعيشا في حياة أبدية سعيدة “)
من العبارة واضح أن لديهم مشاكل وهي السبب في الإنتحار… وليس لمعرفة عالم ما بعد الموت .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32416 ] نشر منذ 1 ساعة
عندهم قلة الإيمان باالله ، وعندهم اتباع الشهوات وتتبع خطى الشيطان ,, لاغيره ابد ,,
,, هذا هو السر يااختنا دره ، بارك الله فيك ,,,
ابو لما[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 1 ساعة
استكشاف راءع سينفع البشريه شكرا جزيلا لكما وسيخلدكما التاريخ كاغبى اثنين على وجه الارض…ماادري تحت الارض.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 1 ساعة
حتكتشف العالم الأخر مزبوط
مدري تعرف الخميني
امانة بسكتك لو قابلتة سلم علية وقلة الخامنئي محصلك مسافة السكة
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1548 ] نشر منذ 1 ساعة
من قلة الايمان عندهم
الحمد لله على نعمة الاسلام
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2349 ] نشر منذ 53 دقيقة
راح يكتشفون نار جهنم إنشاءالله .
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 32 دقيقة
الحمدلله على نعمة العقل والاسلام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16599 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله المستعان