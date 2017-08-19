بالصور.. إنقاذ طفلة ذو عامين أجبرها والدها على التزلج الهوائي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عرض أب طفلته الصغيره التي لم يتعدى عمرها عامين، للخطر حي ثأجبرها على التزلج الهوائي على شاطئ تايلاندي، ما أجبر المصطافين على التدخل لإنقاذها.

وكان قد رأى رجل يدعى دافيد كارلايل طفلة تبكي وتصرخ خلال تزلجها في الهواء فوق شاطئ باتونج في بوكيت بتايلاند، مع والدها، في حين تسجل الأم المشهد المخيف.

وقال إن الطفلة أجبرت على مغامرة التزلج الهوائي، ولم يهتم الموظفون بعمر الطفلة بل اهتموا بالمقابل المادي فقط، حيث رافق الطفلة والدها ورجل آخر، وعندما اقتربت المظلة من الشاطئ ركض المارة لسحب الطفلة الصغيرة، واحتشدوا حولها للتأكد من أنها بخير.

