مصرع 10 صينيين جراء الأمطار الغزيرة في قوانغشي - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أعلنت السلطات المحلية فى منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبى الصين، أن الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة طوال الأسبوع الماضي خلفت وراءها عشرة قتلى وتسببت في تشريد أكثر من 11 الف مواطن.

وقالت في بيان اليوم إن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت 23 محافظة بالمنطقة منذ يوم السبت الماضي تسببت في تضرر أكثر من 190 ألف شخص واتلاف نحو 7800 هكتار من المحاصيل، إلى جانب انهيار 305 منازل، وقدرت الخسائر الاقتصادية حتى الآن بنحو 574 مليون يوان ” 86 مليون دولار أمريكي ” .