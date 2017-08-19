بالصور.. 50 متطوعًا يساهمون في نجاح حملة " دمائنا فداء للوطن " - صحيفة صدى الالكترونية

تركية البدر (صدى):

نظمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بعمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وتحت إشراف المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ” إدارة المختبرات وبنوك الدم ” تحت شعار ” دمائنا فداء للوطن ” الحملة الثانية للتبرع بالدم والتى أنطلقت بتاريخ 21 -11 -1438.

أشرف ميدانيا على هذه الحملة فارس القحطاني رئيس فريق الحملات، وشهدت الحملة حتى الآن قرابة 1200 متبرع من كافة الأعمار.

ويشارك بالحملة التي تنتهي يوم الأحد الموافق 28 – 11 – 1438 فريق المملكة التطوعي وجمعية ايثار للتبرع بالأعضاء الخيرية، كما يقوم بعملية المتابعة وسحب العينات 50 متطوعا ومتدرب.

ومن المتوقع أن تشهد الحملة اليوم وغدا موعد ختامها تفاعل وتزايد أعداد المتبرعين.

يذكر أن الحملة تهدف للتبرع بالدم لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

