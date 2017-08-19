بالفيديو والصور.. تورط 7 مغاربة في اعتداءات إسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد (صدى):

كشفت السلطات الإسبانية عن تورط 7 شبان مغاربة، في الحادثين الإرهابيين اللذين شهدتهما العاصمة الإسبانية برشلونة أول من أمس الخميس، مبينةً أن ثلاثة منهم قتلوا في مواجهات مع الأمن بمنطقة كامبريلس، فيما اعتقل ثلاثة آخرون في مداهمات أمنية لملاحقة المتورطين.

وأعلنت الشرطة عن هوية وأعمار الشبان الثلاثة الذين قتلوا في منطقة كامبريلس شمال شرق إسبانيا، موضحةً أن الشبان هم موسى أوكبير (17 عاماً) وسعيد علاء (18 عاماً) ومحمد هشامي (24 عاماً)، لافتةً إلى أنها تبحث عن المغربي السابع ويدعى يونس أبو يعقوب ويبلغ من العمر 22 عاماً.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية بإسبانيا اعتقلت أربعة أشخاص يشتبه تورطهم في الهجومين بينهم 3 مغاربة، موضحةً أن المقبوض عليهم لیست لديهم أي خلفیات أو سوابق إرهابية، مرجحةً في الوقت نفسه أن يكون المشتركون في الهجومين 12 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة قيام الشرطة الإسبانية بمطاردة أحد المشتبه بهم وقتله في أحد شوارع منطقة كامبريلس؛ حيث ظهر خلاله أحد المطلوبين في الجهة المقابلة لدورية أمنية التي انشغل أفرادها في توجيه طلقاتهم النارية تجاه الشخص حتى أسقطته قتيلاً.



