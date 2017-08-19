حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمرتفعات المدينة المنورة، كذلك على منطقة جازان تشمل السواحل منها كما تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من غرب ووسط المملكة تمتد إلى الجزء الشمالي من شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .