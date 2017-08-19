بالصور.. الشؤون الإسلامية بمكة يكثف جولاته لتنفيذ خطط مساجد المشاعر والمواقيت - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي بتوجيهات من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومتابعة من معالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري بجولات تفقدية على مساجد المشاعر المقدسة مسجد الخيف بمنى ومسجد نمرة بعرفة ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة ومسجد حجاج البر، يرافقه في الجولة كل من مدير ادارة المشروعات بالفرع المهندس سعود حلواني ومدير ادارة الصيانة بالفرع الدكتور المهندس عاطف بخش وعدد من المهندسين ومسؤولي مؤوسسات الصيانة عن هذه المساجد وذلك للوقوف عن جاهزية هذه المساجد لإستقبال ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام ، وذلك من حيث تزويدها بالفرش وبالمصاحف والتشييك على المكيفات والإنارة الداخلية والخارجية والصوتيات ،وكذلك التأكد من نظافة دورات المياه وصلاحيتها للاستخدام، خاصة وأنها تشهد توافد أعداد كبيرة من الحجيج بعد أيام قليلة بإذن الله تعالى، والعمل على التأكد من تعقيم الخزانات لهذه المساجد وامتلائها بالمياه .

وشملت الجولة كذلك المرور على مساجد المواقيت الخمس في كل من ” ميقات يلملم بمحافظة الليث – وميقات الجحفة برابغ – وميقات السيل الكبير ووادي محرم بمحافظة الطائف ” وللتأكد من استعداداتها وتجهيزاته خاصة وأن هذه المواقيت تشهد هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن من داخل المملكة ومن خارجها .

من جانب آخر حث الشيخ علي العبدلي – اللجان العاملة بها بمضاعفة الجهد، وذكرهم بعظم هذه المهمة وهي ” خدمة بيوته وضيوفه ” .

وشدد على المؤسسات العاملة بها على معالجة أي ملحوظة أولاً بأول، وتوفير ما تحتاجه هذه المواقيت من قطع غيار دون تأخير، وذلك لإظهارها بالمظهر اللائق، وإبراز ماتقدمه هذه الدولة المباركة من جهود وأموال ورجال في خدمة لبيوت الله وضيوف الرحمن .

وفي نهاية الجولة، أوضح الشيخ علي العبدلي بأنه تنفيذًا لتوصيات ورشة الحج الكبرى، التي أقامتها إمارة منطقة مكة المكرمة بتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل – وفقه الله والتي تشرفنا بحضورها والتي كانت من ضمن توصياتها مراعاة إرتفاع درجات الحرارة للسنوات القادمة، فقد أعد الفرع العديد من المشاريع والدراسات التي تتماشى مع هذه الرؤيا والتي تعتبر من الأعمال الجديدة لحج هذا العام كالتالي:-

١/ مشروع إعداد دراسة لتطوير مساجد المشاعر المقدسة .

٢/ طرح منافسة تكييف مسجد المشعر الحرام بمزدلفة .

٣/ تكييف مسجد حجاج البر بمنى.

٤/ دراسة زيادة تكييف مسجد الخيف بمنى .

٤/ زيادة تكييف مسجد ميقات يلملم بمحافظة الليث .

٥/ زيادة تكييف مسجد ميقات الجحفة .

٦/ عمل مظلات في ميقات الجحفة، ومسجد جعرانة ،

٧/ عمل مشايات بلاستيكية في مسجد نمرة .

وأضاف الشيخ العبدل أنه من ضمن الأعمال الجديدة التي قام الفرع ويقوم بها حاليا لحج هذا العام ١٤٣٨ – كالآتي :-

١/ تسوير ميقات يلملم بمحافظة الليث .

٢/ ترميم دورات مياه مسجد التنعيم .

٣/ مشروع التقييم الفني لمسجد الخيف بمشعر منى .

٤/ إنشاء خزان إستراتيجي في ميقات يلملم مع حفر بئر مياه .

٥/ إسناد صيانة وتشغيل المساجد والجوامع موسميا لمؤسسات الصيانة .

٦/ تأمين أكثر من 100 ألف مصحف، بأحجام مختلفة وتراجم متعددة لتوزيعها في مساجد المشاعر المقدسة .

٧/ تكليف ١٢٠ خطيبا إضافياً في مساجد المنطقة المركزية المحيطة بالحرم ومقر سكن الحجاج .

واختتم العبدلي حديثه بالدعاء لله بأن يجعل الله حج هذا العام حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج على الوجه الذي يرضاه وأن يعيدهم سالمين غانمين وأن يجزي ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – على ما يقدمونه من دعم لخدمة الحج والحجيج; خير الجزاء إنه سميع مجيب.

