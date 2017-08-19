الجار الله: حملة قطر على " التعاون الخليجي " لن تنجح - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكد أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أن حملة قطر على مجلس التعاون الخليجي، التي تهدف إلى تدمير المجلس وإسقاطه لن تنجح، مضيفًا ” سنضحي بقطر ولن نضحي بتجمعنا الخليجي، وأن قطر هى التي ستسقط وليس التجمع ” .

وقال ” الجار الله ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” وزير الخارجية القطري استكان في تصريحاته الأخيرة، حيت طلب من الكويت ممارسة وساطتها، شىء طيب لكن عليه أن يوقف حملته الإعلامية على مجلس التعاون ” .

وتابع: ” مجلس التعاون هو الذى أنقذ الكويت من الغزو العراقي، وهو الذي أنقد البحرين من الغزو الإيراني، لن نضحي بتجمعنا، قطر هى التي ستخسرنا ولن نخسرها ” .