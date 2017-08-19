ألمانيا تطالب أردوغان عدم التدخل فى شؤونها الداخلية - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

طالبت ألمانيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم التدخل في الحملة الانتخابية الألمانية، بعد أن دعا الأتراك المجنسين في ألمانيا إلى عدم التصويت لحزبي الائتلاف الحاكم.

وقال ستيفن شيبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الجمعة : ” ننتظر من الحكومات الأجنبية عدم التدخل فى شؤوننا الداخلية ” ، وذلك ردًا على التصريحات الأخيرة للرئيس التركي الذى حض أتراك ألمانيا على عدم التصويت لحزبي الائتلاف الحكومي ولا لحزب الخضر.