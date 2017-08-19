مركز الملك سلمان ينظم مبادرة " جلسة شباب " .. الإثنين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ينظم مركز الملك سلمان للشباب، الإثنين المقبل، مبادرة ” جلسة شباب ” ، لمعرفة الفرص التي تتيحها لهم ” نماء المنورة ” لتطوير أعمالهم، وتعزيز خبراتهم.

وتعتبر ” نماء المنورة ” الذراع التنفيذي لوقف المنورة، حيث أنشئت لتكون الأداة الفاعلة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ورواد الأعمال، وتعزيز قيمة ومكانة منتج المدينة المنورة.

ويأتي اللقاء ضمن استراتيجية مركز الملك سلمان للشباب في دعم وتمكين وتحفيز جيل المستقبل، واطلاع الشباب والشابات المهتمين في مجال ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع من رواد ورائدات الأعمال، على المشاريع الشبابية الهادفة إلى تمكينهم ودعمهم، عبر عرض المعرفة والتجارب والخبرات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ ” نماء المنورة ” الدكتور أحمد بن محمد دبروم، خلال ” جلسة شباب ” التي تحمل عنوان: ” فرص الشباب في نماء المنورة ” ، عن أهدافها والتأثير الاقتصادي والاجتماعي لها، وميزتها التنافسية، وطريقتها في بناء الكفاءات، والوصول للسوق، وما يحتاجه رائد الأعمال لتحقيق النجاح فيها، وكيفية الاستفادة منها، وطرق تقليل المخاطر، والتمويل.

وأشار إلى الشراكات التي عقدتها مع القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي لتقديم حلول متكاملة، وتكامل خدمات ” نماء المنورة ” مع البرامج الحكومية، والقطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها، والتي تعطي منطقة المدينة المنورة ميزتها التنافسية، ومنها صناعة المنتجات، والهدايا السياحية، والتصميم والإنتاج، والإعلام الجديد، والمبيعات والتجزئة، وسوق التمور.

ويتخلل اللقاء زيارات ميدانية لمبادرات نماء المنورة، التي تقدم خدمات للشباب ومنها ” معامل المنورة للإبداع ” ، وحدائق المنورة الصناعية، والمنورة للبيع بالتجزئة،إضافة إلى عرض أمثلة لتجارب شباب استفادوا من خدمات ” نماء المنورة ” .