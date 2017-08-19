بالفيديو.. بريطانيون يصلون إلى جدة على دراجاتهم لأداء فريضة الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكن ثمانية دراجين، أمس الجمعة، من الوصول إلى مدينة جدة قادمين من بريطانيا على دراجاتهم الهوائية، وسيكملون رحلتهم إلى المدينة المنورة، ثم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

واستغرقت رحلة الدراجين منذ انطلاقهم من بريطانيا ستة أسابيع، قطعوا خلالها قرابة ألفي ميل، ومروا بست دول؛ هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا واليونان ومصر.

وكان الدراجون التقوا بشباب سعوديين مشاركين في أحد سباقات الدراجات في لندن، وأبلغوهم بخطتهم، ما دفع الشباب السعوديين إلى مخاطبة هيئة الرياضة والجهات المعنية التي تفاعلت ويسرت إجراءات وصول الدراجين إلى المملكة.

