ارتفاع ضحايا الانهيار الأرضي في الكونغو لـ 200 قتيلا - صحيفة صدى الالكترونية

ارتفاع ضحايا الانهيار الأرضي في الكونغو لـ 200 قتيلا
أعلن باسيفيك كيتا نائب حاكم إقليم إيتورى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة، أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم على الأرجح في انهيار أرضي بالمنطقة بناء على تقديرات لأعداد العائلات التي طمرت.
وقال ” كيتا ” : ” هناك كثير من المواطنين الذين طمروا ولم نتمكن من إنقاذهم عملية الإنقاذ معقدة جدًا لأن الجبال تحيط بالمنطقة من كل جانب مما يجعل الوصول إليها صعبا للغاية ” .
وكان الانهيار الأرضي ضرب قرية تورا على ضفاف بحيرة ألبرت، وهى منطقة مشهورة بنشاطها الزلزالي في الوادي المتصدع.
محمد[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 35 دقيقة
من علامات اخر الزمان تخسف الارض من كل جانب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1516 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يحمانا ويحمى المسلمين