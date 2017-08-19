ارتفاع ضحايا الانهيار الأرضي في الكونغو لـ 200 قتيلا - صحيفة صدى الالكترونية

دكا(صدى):

أعلن باسيفيك كيتا نائب حاكم إقليم إيتورى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة، أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم على الأرجح في انهيار أرضي بالمنطقة بناء على تقديرات لأعداد العائلات التي طمرت.

وقال ” كيتا ” : ” هناك كثير من المواطنين الذين طمروا ولم نتمكن من إنقاذهم عملية الإنقاذ معقدة جدًا لأن الجبال تحيط بالمنطقة من كل جانب مما يجعل الوصول إليها صعبا للغاية ” .

وكان الانهيار الأرضي ضرب قرية تورا على ضفاف بحيرة ألبرت، وهى منطقة مشهورة بنشاطها الزلزالي في الوادي المتصدع.