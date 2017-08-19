بالفيديو.. بنك الرياض يطلق أجهزة صراف آلي جديدة لأول مرة بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

لأول مرة في المملكة، أطلق بنك الرياض أجهزة صراف آلي جديدة، تُمكّن العملاء من سحب النقود بـ 4 عملات أجنبية؛ هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي.

وأوضح البنك أنه بالإمكان التعامل مع أجهزة الصراف باستخدام بطاقة ” مدى ” المقدمة من جميع البنوك، وليست فقط الخاصة ببنك الرياض.

وأكد البنك أن الأجهزة ستمنح سعر صرف منافس، وأكثر أمانًا وأقل تكلفة من الصرف عبر البنوك الأجنبية في الخارج، إلى جانب كونها ستريح العملاء من الازدحام، وستوفر لهم إمكانية الصرف على مدار الساعة.

