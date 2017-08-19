الأمم المتحدة تتهم الانقلابيين بتعطيل أعمال الإغاثة في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اتهم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بتعطيل أعمال الإغاثة الإنسانية في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها .

وقال ماكغولدريك في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء إن الشركاء في العمل الإنساني يواجهون منذ شهور تعطيلًا لدخول عاملي الإغاثة إلى اليمن في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، وتدخلاً في الجهود الإنسانية واختيار الشركاء المنفذين، واختطاف سيارات الإغاثة.

وتحدث ماكغولدريك عن تزايد حوادث تحويل المساعدات من المستفيدين المستهدفين في مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات, وعن ازدياد الضغط على وكالات الإغاثة لتوسيع استجابتها الإنسانية، فيما تقترب الخدمات الاجتماعية الأساسية في اليمن من الانهيار.

وأكد منسق الشؤون الانسانية في اليمن أن ضمان الوصول الإنساني بدون عوائق أمر أساسي لإنقاذ أرواح المعتمدين على المساعدة، خاصة أن اليمن يواجه اليمن أزمة كوليرا غير مسبوقة، وفي ظل تعرض أكثر من سبعة ملايين شخص لخطر حدوث المجاعة.

وأعرب عن القلق البالغ بشأن مواصلة عرقلة وصول مواد الإغاثة إلى المحتاجين في الوقت المناسب.