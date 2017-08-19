محافظ المخواة ينقل تعازي أمير الباحة لأسرة الشهيد " الغامدي " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

نقل محافظ المخواة بمنطقة الباحة الدكتور محمد جمعان دادا تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة لأسرة شهيد الوطن رئيس رقباء علي بن سعيد الغامدي الذي استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة؛ دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأدى جموع المصلين يتقدمهم محافظ المخواة الصلاة على الشهيد البطل عقب صلاة الجمعة بجامع عمر بن الخطاب بمحافظة المخواة وورى الثرى بمسقط راسه رحمه الله واسكنه فسيح جناته، كما أدى الصلاة مع المحافظ شيخ قبيلة بني عبدالله الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالهادي ومدير شرطة المخواة العقيد علي الغيلاني وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

من جهتهم، أكد ذوو الشهيد أنهم جميعاً فداء لهذا الوطن الغالي والذود عن حدوده، وأنهم فخورون بما سطره ابنهم الشهيد من بطولة وتضحية. وقالوا لن يتوانى أي فرد منا عن تلبية نداء الواجب في الدفاع والذود عن بلاد الحرمين الشريفين، وبذل الغالي والنفيس داعين الله بان يحفظ للمملكة ولاة امرها وأمنها واستقرارها، مقدمين شكرهم لسمو امير منطقة الباحة على تعازية ومواساته.

