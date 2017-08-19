الرئيس الجزائري يدعو المجتمع الدولي للتعبئة لاستئصال الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلى أهمية البدء في تعبئة صارمة للمجموعة الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة في سبيل استئصال الإرهاب وتعزيز الحوار بين الشعوب والحضارات.

وأكد الرئيس الجزائري تضامن بلاده مع إسبانيا ضد الإرهاب الهمجي الذي لا يستثنى أية أمة ولا أية جالية فى العالم.

جاء ذلك فى برقية التعزية التي بعث بها الرئيس الجزائري إلى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، منددا بالاعتداء الإرهابي الذى وقع أمس ببرشلونة وخلف خسائر في الأرواح وعشرات الجرحى، من بينهم رعايا جزائريون.

وقال الرئيس الجزائرى إن بلاده تلقت باستنكار نبأ الاعتداء الإرهابى الفظيع الذى استهدف مدينة برشلونة وخلف خسائر فى الأرواح البشرية وعشرات الجرحى، مؤكدًا أن هذا العمل الجبان نكران لقدسية الحياة البشرية ومحاولة يائسة للمساس بالقيم الأساسية للحرية والتسامح.