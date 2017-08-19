أمريكا تستعد لكوريا الشمالية بتدريبات عسكرية مع نظيرتها الجنوبية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستبدأ تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية يوم 21 أغسطس وتستمر حتى 31 من نفس الشهر وذلك فى ظل تزايد التوتر بشأن برنامج كوريا الشمالية للصواريخ والأسلحة النووية.

وجاء فى بيان ” البنتاجون ” أن نحو 17500 عسكري أمريكي سيشاركون في مناورات أولشي فريدم جارديان ” يو.إف.جي ” علاوة على جنود من أستراليا وكندا وكولومبيا والدنمرك ونيوزيلندا وهولندا وبريطانيا.

وقال البيان إن ” مناورات يو.إف.جي تدريبات دفاعية عسكرية بمحاكاة الكمبيوتر وتهدف لتعزيز الاستعداد وحماية المنطقة والحفاظ على الاستقرار بشبه الجزيرة الكورية ” .