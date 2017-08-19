 بالفيديو.. شاب سعودي يتغلب على إعاقته ويواصل تعليمه الجامعي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 18

    أغسطس

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بالفيديو.. شاب سعودي يتغلب على إعاقته ويواصل تعليمه الجامعي

بالفيديو.. شاب سعودي يتغلب على إعاقته ويواصل تعليمه الجامعي
طلال الغامدي(صدى):

عرضت قناة ” عين ” التعليمية التابعة لوزارة التعليم تقريرًا مصورًا عن شاب سعودي استطاع قهر إعاقته والتغلب عليها ومواصلة تعليمه حتى وصل إلى الجامعة.

وقال الشاب عبدالإله باوزير إنّ إعاقته التي وُلد بها لن تقف في وجه أحلامه، لافتا إلى أنه يتضايق من الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى المعاق، حيث يرون أنه يحتاج دائما للشفقة والمساعدة.


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