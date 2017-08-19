⁠بالصور.. ⁠⁠⁠⁠‎مشروع " تعظيم البلد الحرام " يختتم فعاليات نادي النجم المكي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اختتمت فعاليات نادي النجم المكي، مؤخرا والذي أقامه مشروع تعظيم البلد الحرام ممثلا في برنامج الحي المعظم، بحضور فضيلة المشرف العام على المشروع الدكتور طلال أبو النور، والمشرف على مدارس الطموح السيد مصطفى أحمد.

واستمر النادي عشرة أيام، بمشاركة 80 طفلًا من مكة المكرمة، بهدف إدراك الطفل لخصائص مكة، وتنمية المهارات السلوكية والحركية.

من جهته أكد المهندس عبدالرزاق مدير برنامج الحي المعظم، أن النجم المكي وهو نادي تفاعلي قيمي يتشارك فيه الأسرة والنادي لتعزيز حب مكة لدى الأطفال، بأسلوب تربوي ترفيهي يجمع بين المتعة والفائدة.

وقدم في الحفل الختامي العديد من الفقرات المتنوعة، واستعرض تقريرا مرئياً عن مبادرات النادي، وفي نهاية الحفل تم تكريم الفائزين في المبادرات والمشاركين بهدايا قيّمة.

