مصر للطيران تنقل 2880 حاجا فلسطينيا قادمين من القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

نقلت شركة مصر للطيران 2880 حاجا فلسطينيا من أهالى قطاع غزة على 11 طائرة منذ الثلاثاء الماضي، قادمة من القاهرة لمطار جدة.

وأكدت مصادر بمصر للطيران أن الشركة حظيت على ثقة الحكومة الفلسطينية لتسيير جسر جوي لخدمة حجاج قطاع غزة، موضحة أنها قدمت تسهيلات كبيرة من كل القطاعات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة بالتعاون مع السفارة الفلسطينية لدى مصر.

ومن المقرر مغادرة الحجاج الفلسطينيين، الأراضي المقدسة، فى العاشر من سبتمبر القادم بعد أدائهم مناسك الحج .