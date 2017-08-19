المتعب يتوج التويجري ببطولة رالي عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

توج السائق محمد التويجري وملاحه معاذ البابطين، ببطولة رالي عسير في نسختها الأولى، اليوم الجمعة، وجاء كواحد من أهم وأبرز فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م.

وتسلم التويجري كأس البطولة والجائزة المالية (٢٠ ألف ريال) من محافظ طريب متعب بن ناصر المتعب ومدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن سليمان القرزعي ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد بن عبدالله العمرة.

ونجح التويجري ومعاذ على متن سيارتهما تويوتا T1 إنهاء المرحلتين بزمن وقدره ساعتان و٣٦ دقيقة و١٢ ثانية، فيما جاء إبراهيم المهنا وملاحه أسامة السند على متن نيسان باترول في المركز الثاني، ومنيف السلماني وملاحه أحمد الهاجري في المركز الثالث.

وكان محمد التويجري وملاحه معاذ البابطين قد تصدرا فئة التي قرن T.1، وحل إبراهيم المهنا وملاحه أسامة السند في وصافة الترتيب، وفارس المشني وملاحه سعود التميمي في المركز الثالث.

وفاز منيف السلماني وملاحه أحمد الهاجري بفئة التي تو T.2، وجاء سعيد الموري وملاحه طارق الرماح في المركز الثاني، وخالد الهمزاني وملاحه فهد العمر في المركز الثالث.

وحقق فهد النعيم وملاحه خالد الزايد المركز الأول في فئة بولاريس، وأتى زكريا التويجري وملاحه شاكر التويجري ثانيًا، وماجد التويجري وملاحه سامي القفاري ثالثًا.

وكسب صالح العبدالعالي وملاحه بدر البراك المركز الأول في فئة التيربو، وحل عبدالله الشعلان وملاحه فيصل المطيري ثانيًا، وخليل التويجري وملاحه وليد التويجري ثالثًا.

من جهته، رفع محافظ طريب متعب بن ناصر المتعب التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بمناسبة نجاح رالي عسير في نسخته الأولى، مستشهدًا بخلوه من حوادث أو إشكالات، معتبرًا أن الرالي ولد ناجحًا ومنطلقًا ومتأهبًا لنسخ قادمة.

وشدد المتعب على أن الأمل يحدوه وكافة أبناء المحافظة بأن ينعكس نجاح النسخة الأولى من رالي عسير وحضورها الإعلامي الكبير باحتضانها لهذا الحدث البارز بداية لاستقطاب المستثمرين، قائلًا: ” بإذن الله لا تأتي النسخة الثانية من الرالي إلا وقد استقطبت استثمارات تسهم في نهضة تنموية للمحافظة ” .

بدوره، شدد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة على أن تكاتف جميع الجهات

ذات العلاقة أدى لنجاح رالي عسير، متأملًا في نسخة ثانية أكثر تطورًا ونجاحًا، في ظل اهتمام السياحة به باعتباره نمطًا من أنماط سياحة الرياضة والمغامرات التي تحظى بقبول واهتمام شريحة واسعة لاسيما الشباب.

وأكد على حرص واهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

يذكر أن مجموع الجوائز للرالي بلغ أكثر من ١٠٠ ألف، وقد شهد مشاركة ٢٧ متسابقًا.