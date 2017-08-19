 ردة فعل لاعبي النصر بعد التعادل مع الاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

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ردة فعل لاعبي النصر بعد التعادل مع الاتفاق




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 31 دقيقة

*بصراحة ربنا الإتفاق يلعب كوره حلوه الموسم هذا وطعم الفريق بعناصر أجنبية جيدة جدا هجومهم ووسطهم بيلعبوا كمجموعة فاهمه ومتدربه على نزعة الهجوم واللعب المفتوح حتى مع الراقي توليفة الفريق متجانسة والكسار الموسم هذا شكله حيبدع إذا أستمر بتركيزة الممتاز وردة فعله الأكثر من رائعه*
مباراة جميلة والنصر يحتاجله شغل كبير..
هلالي رياضي فاهم كوره😎
رأي شخصي

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