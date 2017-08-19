عبدالله آل ثاني: مكرمات المليك وولي العهد طبع " إخوان نورة " .. وما قمت به من أجل قطر وأهلها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أعرب الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله-.

وقال سمو الشيخ في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر: ” شكراً ياخادم الحرمين وشكراً يا ولي العهد على استقبال وإكرام أخيكم وقبول وساطته وهذا طبع إخوان نورة ” .

وأكد سمو الشيخ أن حرص الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على الشعب القطري، دعاه لطلب تخصيص رقم للاتصال لتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم وحلالهم.

وتابع: ” تفضل الملك كعادته بالموافقة وأمر بتخصيص غرفة عمليات بطاقم سعودي تتولى شؤون القطريين وتكون تحت إشرافي في ظل قطع العلاقات ” .

وأشار إلى أن غرفة العمليات الخاصة لخدمة الشعب القطري تتولى جميع طلبات القطريين من حجاج وزوار وأصحاب حلال، مبينا أن رقمها 00966122367999

ودعا الشيخ عبد الله بن علي الحجاج القطريين الاتصال بالرقم الموضح، إذا قابلتهم أي مشكلة، مشددا أن أمورهم محلولة.

وقال إنه سأل معالي محافظ مؤسسة النقد السعودي عن صحة إيقاف صرف الريال القطري للمواطنين القطريين، فأكد أن لا صحة لذلك إطلاقا.

واختتم تغريداته بالتأكيد على أن ما قام به ما هو إلا لأجل قطر وأهلها الكرام وراحتهم، مشيرا إلى أنه لاقى حفاوة واهتمام الملك سلمان وولي عهده حفظهما الله.