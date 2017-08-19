الصحة: 58 حالة مصابة بالملاريا بين حجاج 8 دول - صحيفة صدى الالكترونية

الصحة: 58 حالة مصابة بالملاريا بين حجاج 8 دول
سجلت وزارة الصحة، الجمعة، 58 حالة إصابة بالملاريا بين حجاج 8 دول تم رصدها في مستشفيات ومراكز الوزارة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتم علاج 56 حالة ولم يتبقى سوى حالتين.
وأبانت الصحة أن كل الحالات المسجلة في موسم الحج حالات وافدة ولا يوجد نقل محلي لآن الناقل غير موجود في مناطق الحج والعمرة.
وأضافت الصحة أن مرض الملاريا مرض مستوطن في عدد من الدول الإسلامية ويختلف عدد الحالات المرصودة في الحج من عام إلى آخر تبعاً لنشاط المرض في الدول التي يفد منها الحجاج.
وأكدت الصحة أن تشخيص الحالات متيسر غالباً بسبب الأعراض الظاهرة وإمكانية الفحص السريع لعينات الدم متوفرة في جميع المستشفيات في مناطق الحج كما أن الأدوية النوعية يتم تحديد كمياتها وأنواعها قبل الموسم ويتم توزيعها على المنشآت الصحية.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ساتر…
الله المستعان[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليش وزاره الحج تشرط علي هاذي الدول بتطعيمهم قبل الاتيان بهم للمملكه فيه تهاون من وزاره الحج لاعاد نسمع مثل الكلام ياوزاره الحج
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16592 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيهم بس ليش الوزارة ما شرطت عليهم قبل سجون يتم فحصهم. واعطاءهم القاحات الازمه