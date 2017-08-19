الصحة: 58 حالة مصابة بالملاريا بين حجاج 8 دول - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، 58 حالة إصابة بالملاريا بين حجاج 8 دول تم رصدها في مستشفيات ومراكز الوزارة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتم علاج 56 حالة ولم يتبقى سوى حالتين.

وأبانت الصحة أن كل الحالات المسجلة في موسم الحج حالات وافدة ولا يوجد نقل محلي لآن الناقل غير موجود في مناطق الحج والعمرة.

وأضافت الصحة أن مرض الملاريا مرض مستوطن في عدد من الدول الإسلامية ويختلف عدد الحالات المرصودة في الحج من عام إلى آخر تبعاً لنشاط المرض في الدول التي يفد منها الحجاج.

وأكدت الصحة أن تشخيص الحالات متيسر غالباً بسبب الأعراض الظاهرة وإمكانية الفحص السريع لعينات الدم متوفرة في جميع المستشفيات في مناطق الحج كما أن الأدوية النوعية يتم تحديد كمياتها وأنواعها قبل الموسم ويتم توزيعها على المنشآت الصحية.