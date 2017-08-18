الهلال يواصل تدريباته لمواجهة العين الإماراتي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، تدريباتهم مساء الجمعة، استعداداً لمواجهة العين الإماراتي، في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية، إذ بدأت بتدريبات فنية متنوعة، وشرح بعدها الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق، عدداً من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في المباراة.

وفرض دياز مناورة على كامل مساحة الملعب مع الفريق الأولمبي.

وفي سياق متصل، شارك اللاعب نواف العابد في تدريبات الفريق الجماعية، في حين واصل اللاعب الأوروجوياني نيوكولاس ميليسي برنامجه العلاجي المعد مسبقاً.

ويؤدي الفريق عصر السبت مراناً مغلقاً، استعدادًا للقاء، على أن يغادر إلى مدينة العين الإماراتية، في المساء على متن طائرة خاصة تكفل بها مجلس إدارة النادي.