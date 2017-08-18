المملكة تترأس الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي العربي.. الأحد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ترأس المملكة الأحد المقبل، الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية رقم مائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، للإعداد لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل بمقر الجامعة العربية.

وتنطلق الاجتماعات التحضيرية باجتماع اللجنة الاجتماعية يليها اللجنة الاقتصادية يومي الاثنين والثلاثاء ثم اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين يوم الأربعاء وصولا للاجتماع الوزاري الخميس المقبل الذي يعقد أيضا برئاسة المملكة.

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي، في تصريح له اليوم أن محور أعمال الدورة الجديدة للمجلس هو منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، مشيرًا إلى أن هناك تقارير ستقدم للدورة بهذا الخصوص.

وأضاف “ نحن نناقش الآن مسألة تعديل الاتفاقية الموحدة للاستثمار ورؤوس الأموال في المنطقة العربية، وتعديل محكمة الاستثمار العربية، وهناك ملاحظات من الدول في هذا الشأن، وكل هذه الأمور تشكل الأساس في منطقة التجارة العربية الحرة ” .

وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية إلى أن الاجتماع سيناقش ما تم إنجازه من قرارات القمة السابقة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي وسيتم تقديم تقرير الأمين العام عما تم تنفيذه من قرارات القمم السابقة.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاجتماعية السفير بدر الدين علالي، إن اللجنة ستناقش التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاجتماعية والتنموية.