مستشفيات القوات المسلحة تعلن عن 257 وظيفة شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

عبد الله الدوسري(صدى):

أعلنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف، عن توفر 257 وظيفة صحية وفنية وإدارية شاغرة، للرجال والنساء، على بند التشغيل، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك للعمل بالمستشفيات والمراكز التابعة لها بمحافظة الطائف.

وأبرزت الإدارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

 استشاري تعديل سلوك.

 استشاري تعديل سلوك.

 خباز.

 أخصائي أول علاج طبيعي.

 أخصائي تروية قلب.

 أخصائية تمريض.

 حلواني.

 أخصائية تعديل سلوك.

 طاهي.

 استشاري علم نفس إكلينيكي.

 أخصائية أمراض التخاطب.

 أخصائي علم نفس.

 مرشد تعافي.

 أخصائي/ أخصائية علاج تنفسي.

 فني مختبر.

 فنية مختبر.

 أخصائية علاج وظيفي.

 أخصائية تقنية أشعة.

 أخصائي مختبرات طبية.

 إداري أمن معلومات.

 فني قسطرة قلب.

 أخصائي أطراف صناعية.

 فني تعقيم.

 صيدلي.

 رئيسة ممرضات.

 أخصائي/ أخصائية أول فيزياء طبية.

 أخصائي أجهزة طبية.

 مديرة تمريض.

 أخصائية تغذية إكلينيكية.

 أخصائي إحصاء.

 مبرمج بلغة أوراكل.

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