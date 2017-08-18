شركة تمور المملكة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تمور المملكة لإنتاج وتعبئة التمور والحلويات بمنطقة القصيم، عن توفر فرص وظيفية شاغرة للرجال والنساء، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بالقصيم، وعدد من فروعها الأخرى المنتشرة في مناطق المملكة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

الوظائف الرجالية:

معقب علاقات حكومية (القصيم).

مشرف أمن (القصيم).

عامل إنتاج غذائي.

سائق نقل.

أمين صندوق.

الوظائف النسائية:

حاضنة أطفال (القصيم- البدائع).

عاملة إنتاج غذائي (القصيم- البدائع).

مختصة حلويات (القصيم- البدائع).

وأوضحت الشركة، أنَّ على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية، على البريد الإلكتروني:[email protected]