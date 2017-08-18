مجلس حكماء المسلمين يشيد باستضافة خادم الحرمين للحجاج القطريين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، عن تقديره لقرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- بدخول الحجاج القطريين بدون تصاريح إلكترونية، واستضافتِهِم بالكامل على نفقته الخاصة، إضافة إلى إرسالِ طائرات خاصة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى مطار الدوحة؛ لإركاب الحُجَّاجِ القطريين كافةِ على نفقتهِ الخاصة.

وأشاد مجلس حكماء المسلمين بهذا القرار الحكيم من خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أنه يأتي اتساقا مع مكانة المملكة ودورها التاريخي في خدمة حجاج بيت الله الحرام على اختلاف جنسياتهم.

ودعا مجلس حكماء المسلمين، الله أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء وأن يوحد كلمتها ويجمع شملها.