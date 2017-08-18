شرطة الدلم تستعيد طفلين متغيبين عن منزلهما - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قاد بلاغ مواطن شرطة محافظة الدلم بمنطقة الرياض، اليوم الجمعة، للعثور على طفلين فُقدا هناك وتسليمهما لذويهما.

وورد بلاغ إلى شرطة الدلم من مواطنٍ يفيد بعثوره على طفلين يتراوح عمرهما ما بين 3 و4 أعوام، لتباشر الجهات الأمنية الموقع وتستلم الطفلين اللذين ورد بحقهما بلاغ من ذويهما يفيد بفقدانهما ليتم تسليم الطفلين لهم.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، أنه تم العثور على الطفلين المفقودين بمحافظة الدلم، وتم تسليمهما لذويهما بعد التأكد من سلامة وضعهما الصحي.