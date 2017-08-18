بالفيديو.. لاعبو ريال مدريد يضحكون على استفزازات ألبا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

نشرت صحيفة آس الإسبانية مقطع فيديو، للحظة استبدال جوردي ألبا مدافع برشلونة خلال مواجهة الكلاسيكو التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين نظيفين.

وأظهر الفيديو ألبا يخرج من الملعب غاضباً عندما تم استبداله ووجه بعض الكلمات الاستفزازية للاعبي ريال مدريد الذين يجلسون على دكة البدلاء، حيث قال لهم “ هدفكم الأول من ركلة تماس لنا، والهدف الثاني هناك خطأ لنا ” .

ورد ناتشو فيرنانديز وماركو أسينسيو على استفزازات جوردي ألبا بالضحك، حيث لم ينجحا في إخفاء ضحكتهما أمام عدسات الكاميرات التي التقطت المشهد بالكامل.