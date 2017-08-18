إدارة الفيحاء تصدر بيانا حول إساءة التشيلي فرنانديز - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

علقت إدارة نادي الفيحاء، على ما تداولته وسائل الإعلام، حول الحركة التي قام بها مهاجم الفريق الأول التشيلي روني فرنانديز، واليت اعتبروها إساءة للمجتمع السعودي.

وأوضحت إدارة النادي أنه تم التحقيق مع اللاعب وأفاد بأن الحركة لا إرادية وغير مقصودة، ولم يكن يعلم مدلولها، مبينا تقديره واحترامه للمجتمع السعودي، كما قدم اعتذاره ووعد بعدم تكرارها.

وأكدت إدارة نادي الفيحاء، خلال بيان رسمي، أنها نبهت على كل اللاعبين بالالتزام بالأنظمة والتوجيهات التي تحمي شباب المجتمع من المنزلقات الخطيرة.

وأشارت إلى حرصها الشديد على الالتزام بالقيم والأخلاق الإسلامية التي عرف عن النادي الالتزام بها طوال تاريخه والاساتمرار في نهجه.

كما قدمت الشكر لكافة القطاعات الأمنية والحكومية التي تعمل من اجل حماية المجتمع والمحافظة على أخلاقياته.