بالصور.. عواصف القنفذة تقتلع المنازل والأشجار وتلحق أضرارا كبيرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تضررت عدد من المنازل المسقوفة من الزنك بالقنفذة، بعد سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رملية كثيفة، وسقطت أجزاء منها.

كما سقط بعض الأشجار والزنك على المركبات، بمركز ثلاثاء الخرم وبعض قرى سبت الجارة شرق القنفذة.

وكان منزل أسرة الشهيد ” سعيد عبدالله العيسي ” الذي استشهد بالحد الجنوبي أبرزَ المنازل المتضررة؛ حيث اقتلعت الرياح سقف المنزل بأكمله.

وتسببت العواصف والأمطار في إتلاف مظلات السوق الشعبي بمركز الثلوث التي تم إنشاؤها حديثًا، وأتلفت السيول تمديدات المياه وتوقف إيصالها للمنازل بسبب وجود التمديدات بمجرى الوادي.

وقام مهندسو وفنيو الكهرباء بجلب المعدات اللازمة لسرعة معالجة الأعطال التي حدثت بشكل عام في المنطقة، وأعيدت على شكل مراحل كان آخرها عند الساعة السابعة من مساء اليوم.