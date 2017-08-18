مبارك العصيمي يعلق على وصفه بالمتحدث الصامت - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أنه يفضل الصمت لأنه لا يريد إلا قول الحقيقة، يأتي هذا بمثابة الرد على من يصفونه بالمتحدث الصامت.

وأشار العصيمي، إلى أن العمل الإعلامي الذي تضطلع به الوزارة ضخم، موضحا أن أعداداً كبيرة من الإعلاميين والصحفيين يستفسرون يومياً عن قضايا الوزارة وملفاتها.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: ” المتحدث المسؤول، حبكة إبداعية أم حصيلة ثقافية ” ضمن فعاليات مهرجان حكايا مسك الثاني، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك) في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.