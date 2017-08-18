 لحظة إطلاق النار على أحد منفذي هجوم برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 18

    أغسطس

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لحظة إطلاق النار على أحد منفذي هجوم برشلونة




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