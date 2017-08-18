الاتحاد الآسيوي يكلف طاقما سعوديا لإدارة القمة اليابانية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كلفت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم سعوديًا، لإدارة مباراة أوراو ريد دياموندزا وكاواساكي اليابانيين، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، المقررة الأربعاء 13 سبتمبر المقبل.

ويتكون طاقم التحكيم من الحكم الدولي فهد المرداسي للساحة ومعه المساعدان الدولي عبداالله الشلوي والدولي محمد العبكري مساعد ثانٍ وهو الطاقم السعودي المرشح للتحكيم في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018م.

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي كلفت طاقمًا إماراتيًا في لقاء الذهاب.