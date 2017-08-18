بالصور.. سقوط مقذوفات حوثية بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أطلقت ملييشيات الحوثي والمخلوع صالح مقذوفات عسكرية على أحياء نجران، لم تسفر عن أي إصابات في الأرواح.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالله سعيد آل فارع، أن الحادث نتج عنه تضرر عدد من المنازل والسيارات، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.