 بالصور.. سقوط مقذوفات حوثية بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 18

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. سقوط مقذوفات حوثية بنجران

بالصور.. سقوط مقذوفات حوثية بنجران

بالصور.. سقوط مقذوفات حوثية بنجران
راشد آل شريه(صدى):

أطلقت ملييشيات الحوثي والمخلوع صالح مقذوفات عسكرية على أحياء نجران، لم تسفر عن أي إصابات في الأرواح.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالله سعيد آل فارع، أن الحادث نتج عنه تضرر عدد من المنازل والسيارات، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4960 ] نشر منذ 10 دقائق

تحية لاهل نجران ربي يحميكم يا ابطال الصبر على جار السوء لعل الله ان يبيدهم على أيدي ابطال جيشنا السعودي ونتمنى استخدام نوع من الوحشية مع هذا العدو المجوسي الغادر

[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 10 دقائق

الحمد لله على سلامة اهلنا بنجران
ونتمنى نتمنى
من قواتنا المسلحة الحرص على نسف اي مكان يكون مصدر للقذائف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *