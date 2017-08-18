بالصور.. سقوط مقذوفات حوثية بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. سقوط مقذوفات حوثية بنجران
أطلقت ملييشيات الحوثي والمخلوع صالح مقذوفات عسكرية على أحياء نجران، لم تسفر عن أي إصابات في الأرواح.
وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالله سعيد آل فارع، أن الحادث نتج عنه تضرر عدد من المنازل والسيارات، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
الواقع[ عدد التعليقات: 4960 ] نشر منذ 10 دقائق
تحية لاهل نجران ربي يحميكم يا ابطال الصبر على جار السوء لعل الله ان يبيدهم على أيدي ابطال جيشنا السعودي ونتمنى استخدام نوع من الوحشية مع هذا العدو المجوسي الغادر
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 10 دقائق
الحمد لله على سلامة اهلنا بنجران
ونتمنى نتمنى
من قواتنا المسلحة الحرص على نسف اي مكان يكون مصدر للقذائف
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16559 ] نشر منذ 6 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل