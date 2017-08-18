ممثل خامنئي يعترف بخطط الملالي في وضع حدوده مع العراق - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

تطاول الملا أحمد علم الهدى، عضو مجلس خبراء النظام الإيراني، ممثل خامنئي، على العراق وسوريا، معترفا بأن نظام الملالي وضع حدوده في العراق والشام وسواحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال: ” اليوم ليس الأمر أن تكون بادية العراق والشام وسواحل البحر الأبيض المتوسط نقطة خارج هذه الدولة وهذه الحدود ” ، مضيفاً: ” القوات التي تنطلق من هنا كمدافعين عن الحرم وتقوم في تلك الجبهة بالتضحية والإيثار هي في الواقع قوة الإمام الرضا التي تنطلق من هذه النقطة لنشر الدين إلى العراق وسورية ” ، على حد زعمه.

من جانبها، رفضت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تصريحات الملا المسيئة للعراق، مؤكدة على أهمية مضاعفة الجهود لطرد قوات الحرس الثوري والميلشيات العميلة لها من سورية والعراق وغيرهما من دول المنطقة.

يذكر أن الملا أحمد علم الهدى عرف بمواقفه المتشددة المؤيدة لخامئني وسياساته الداخلية والخارجية والتي وصلت إلى حد تكفير أي معارض.