سفارة المملكة بمدريد تجلي 16 أسرة سعودية من موقع هجوم برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نوهت سفارة المملكة بمدريد، بأن الفريق المكلف بمباشرة مهمة مساعدة المواطنين السعوديين في موقع حادث الدهس الإرهابي الذي وقع أمس في مدينة برشلونة، قام بإجلاء المواطنين العالقين عن موقع الحادث إلى منطقة آمنة وبعيدة عن التجمعات والأماكن السياحية، بعد استقباله العديد من المكالمات الهاتفية.

وجرى إجلاء 16 أسرة سعودية من موقع الحادث بواسطة سيارات السفارة مع الاستعانة بخدمة الايصال المجاني التي قدمتها بلدية برشلونة لمساعدة الحشود الكبيرة من السياح المتواجدين في موقع الحادث والمناطق القريبة منه.

كما جرى نقل عدد من المواطنين إلى مساكن بديلة مؤقتة نتيجة عدم تمكنهم من الوصول إلى فنادقهم بسبب إغلاق موقع الحادث بالكامل.

وأكدت السفارة أنه لا توجد أي حالات إصابة للسعوديين هناك .