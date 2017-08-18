" داعش " يكشف عن هدفه القادم في أوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

كشف تنظيم ” داعش ” الإرهابي عن خططهم لشن هجوم إرهابي جديد وكشفوا عن هدفهم المقبل في أوروبا.

ونشرت قناة Shot على موقع تلجرام صورة يظهر فيها المدرج الروماني ” الكولوسيوم ” والنيران تشتعل فيه.

وتذيل هذه الصورة بعبارة: ” يظن الجميع أن هذا لن يحدث، ولكننا سننفذه قريبا ” .

ويشير التعليق على هذه الصورة المروّعة إلى أن “داعش” يتوعد بشن هجوم إرهابي جديد في إيطاليا.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم ” داعش ” الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجوم برشلونة الإسبانية الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من مئة.

وتشير بعض وسائل الإعلام إلى أن مركز الاستخبارات المركزية حذر الشرطة الإسبانية من خطر وقوع عمليات إرهابية في برشلونة منذ شهرين.

كما أبلغت الاستخبارات الأمريكية قوات حفظ النظام الإسبانية بأن شارع الرامبلا السياحي هو مكان محتمل لوقوع الهجوم، ولكن الشرطة الإسبانية فشلت في الحيلولة دون وقوع الهجوم الإرهابي.