فؤاد أنور يطالب مدرب " الأخضر " بالتواجد في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال فؤاد أنور نجم نادي الشباب والنصر السابق، إن تواجد المدير الفني للمنتخب السعودي الاول لكرة القدم، الهولندي بيرت فان مارفيك، في المملكة لمشاهدة مباريات دوري جميل للمحترفين، امرًا ضرورياً وان المبارايات التي تنتظر الاخضر لا تقبل القسمة على اثنين، لتعادله مع المنتخب الاسترالي بنفس العدد النقطي وبفارق نقطة عن صاحب الصدارة اليابان.

وطالب أنور بتواجده أيضا ليتسنى له اختيار اللاعبين الأكثر جاهزية لخوض المباريات المتبقية قبل نهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

ويسعى منتخبنا الوطني لتحقيق نتائج ايجابية وخطف نقاط المواجهتين المنتظرة امام الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة، لضمان الوصول لنهائيات كأس العالم 2018.