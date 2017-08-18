النمر ينفي رسالة انتشرت بالواتس اب - صحيفة صدى الالكترونية

النمر ينفي رسالة انتشرت بالواتس اب
نفى الدكتور خالد النمر اليوم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعض الرسائل المتداولة في الواتس اب والتي تحذر من شرب السوائل الباردة مع الأكلات الدسمة لان الدسم يتحول الى فازلين في الشرايين مما يسبب السكتة القلبية والسكتة الدماغية
طوط[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2346 ] نشر منذ 3 ساعات
الدسم يتحول الى فازلين .؟🤔 زين إنَه ما يتحول الى زيت فرامل .🤣😂.
qlq[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلا
تتحول الدهون اشبة الي الجلي ..
عند شرب الماء البارد بعد وجبة عنية بدهون..
الحمد لله قشيت ع الكلستلور من 300 الي 150 ..
فقط بشرب الماء الدافي بعد كل وجبه دسمه ..
واغلب وجباتي ريب اب بقري جبنيز غني جدااا بدهون ..
البلا والجلطات والسدادات للشرايييييييين
البيض المسلوق وبعده شراب بارد احذر من البيض المسلوق يعتبر هاتك وفاتك الشراييين HDL
عن تجربة واتحدي فيها برفسورات
واستغرب من النمر انكارها
والدليل القاطع عند تعرض الانسان للبر تتجمد اطراف الجسم بسبب الدهون فقط عند نزول درجة الحرارة وتحولها للون الازرق ثم السواد
بختصار الاوعية الدموية عبارة عن سوائل دهونية عندنزول الحرارة يحدث التجلط