النمر ينفي رسالة انتشرت بالواتس اب - صحيفة صدى الالكترونية

العنود العتيبي(صدى):

نفى الدكتور خالد النمر اليوم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعض الرسائل المتداولة في الواتس اب والتي تحذر من شرب السوائل الباردة مع الأكلات الدسمة لان الدسم يتحول الى فازلين في الشرايين مما يسبب السكتة القلبية والسكتة الدماغية