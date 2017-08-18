النيابة: السجن وغرامة مليون ريال عقوبة المعتدي على موظف عام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة أن عقوبة استعمال القوة، أو العنف، أو التهديد بحق موظف عام لأجل قضاء أمر غير مشروع، تصل للسجن لمدة 10 سنوات، والغرامة مليون ريال.

وأوضحت أن المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة تنص على: ” استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام للحصول منه على قضاء أمرٍ غير مشروع، جرم يعاقب فاعله بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال ” .

يأتي ذلك بعد اعتداء أحد الأشخاص لفظياً على طبيب عربي بأحد المراكز الصحية بالرياض، وذلك بعد أن رفض الطبيب منحه إجازة مرضية غير مستحقة له، واكدت وزارة الصحة وشرطة منطقة الرياض أن المعتدي الذي يعمل في أحد الشركات الخاصة قد تم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.