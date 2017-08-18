إيران تطالب لبنان بالتحقيق مع مشجعين أطلقوا شعارات ضدها - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

بعد إطلاق جماهير لبنانية شعارات ضد إيران ” خلال مباراة جمعت منتخبي لبنان وإيران، مساء أمس، والتي انتهت بفوز الأخير، دعا رئيس الاتحاد الإيراني لكرة السلة، محمود مشحون، السفارة الإيرانية في بيروت إلى متابعة القضية.

وقال مشحون في تصريح لوكالة أنباء الرياضة الإيرانية : إن الشعارات التي أطلقها المشجعون اللبنانيون خلال مباراة بين منتخبي إيران ولبنان لكرة السلة أثناء النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية، تعد خرقًا للقوانين الرياضية ، موضحا أن إطلاق الشعارات المعادية ضد إيران والضجيج الذي رافق عزف النشيد الوطني أدى إلى إزعاج اللاعبين والمدربين الإيرانيين ، معتبرًا هذه الخطوة تمثل عدم احترام لإيران ولاعبيها .

وكان تجمع مساء أمس 6 آلاف متفرج في ملعب بيروت لمشاهدة مباراة كرة السلة بين المنتخب الإيراني ونظيره اللبناني للرجال، في الدور ربع النهائي لبطولة آسيا 2017.

وفازت إيران على لبنان بنتيجة نهائية 70-80، ما جعلها تنتقل إلى الدور قبل النهائي وتلعب ضد كوريا الجنوبية، الذي فاز في وقت سابق اليوم على الفلبين 118-86.