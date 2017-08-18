ضبط محال بها مبيدات زراعية محظورة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الرياض من ضبط عدة محلات تبيع مبيدات منتهية الصلاحية ومحظورة .

وبين مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج، أن الجولات الرقابية التي تقوم بها الوزارة في عدد من مناطق المملكة تأتي في سياق التزام الوزارة المتواصل بسلامة المنتجات الزراعية وخلوها مما يضر المستهلكين.

وقال الفراج إن الجولة التي تمت في عدة محافظات في منطقة الرياض ترتكز فيها نشاطات بيع المبيدات والبذور والأسمدة، مشيرًا إلى مواصلة الجولات خلال الفترة المقبلة وإيقاع العقوبات في حق المخالفين.