اقتراح تقويم ينهي الدراسة قبل رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول العديد من الحسابات التعليمية، تقويما مقترحا للعام الدراسي القادم 1438- 1439هـ، لاقى إشادة العديد من التربويين.

وكانت أبرز تغييرات التقويم الدراسي المقترح: إلغاء الأسابيع الفاصلة وسط الفصل الدراسي الأول والثاني؛ على أن تكون نهاية السنة في ٢٩ من شهر شعبان، قبل بدء رمضان.

وأشاروا إلى أن إجازة منتصف الفصل التي كان يتمتع بها الطلاب والطالبات تُعتبر مُربكة للعملية التعليمية؛ لما تشهده من حالات غياب كبيرة في أوساط المدارس قبل وبعد الإجازة.

وتَضَمّن التقويم المقترح الذي جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تقسيمَ السنة الدراسية إلى فصلين؛ على ألا تقل مدة الدراسة لكل فصل عن 15 أسبوعًا، وألا تزيد مدة الاختبارات النهائية لكل فصل على أسبوعين.