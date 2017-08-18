تطبيق جديد يجبر الأبناء على عدم تجاهل مكالمات آبائهم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نجح أب بريطاني في تطوير تطبيق هاتفي يجبر ابنه على الرد سريعا، في محاولة منه ألا يتيح لابنه المجال أن يتجاهل نداءاته على الهاتف.

وأطلق هيربرت على التطبيق الجديد المبتكر اسم (ReplyASAP)، ويطلق التطبيق في حال اتصال الوالدين بابنهما، صفارة أو نغمة معينة، ولا يمكن وقفها إلا بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى أحد الوالدين.

كما أن التطبيق الجديد يتيح للوالد أيضاً معرفة إن كان الابن قد قرأ الرسالة النصية القصيرة المرسلة من طرفه أم لا، وفي حال كان هاتف الابن مغلقاً لسبب أو لآخر فإن التطبيق يُعطي إشارة تُشعر الأب أو الأم بذلك، وعندما يفتح هاتفه يتم إشعارهم أيضاً.

وقال هيربرت: ” ابني الصغير بدأ منذ عامين يأخذ هاتفه النقال الذكي إلى المدرسة، وأعتقد أن هذا التطبيق سوف يجعل التواصل معه أسهل وأضمن ” .

وتابع: ” دائماً ابني يكون منشغلاً في اللعب بالألعاب الإلكترونية ويضع هاتفه النقال على الوضع الصامت، وهو ما يُثير غضبي، وآمل أن يؤدي هذا التطبيق إلى تحسن في العلاقات بيني وبين ابني ” .